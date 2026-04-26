Seis detenidos en Concordia, además se desarticuló un punto de venta de droga y recuperan vehículo robado

Funcionarios de la Comisaría Tercera de Concordia llevaron a cabo dos allanamientos que culminaron con la desarticulación de un presunto centro de comercialización de estupefacientes bajo la modalidad narcomenudeo. Los procedimientos, autorizados por el Juzgado de Garantías de esa jurisdicción, se dieron en el marco de una investigación en curso que buscaba esclarecer actividades ilícitas en la zona.

Tras el despliegue policial, las autoridades confirmaron que los operativos arrojaron resultados positivos. Entre los elementos incautados destaca una motocicleta Gilera Smash, la cual, al ser verificada por los sistemas informáticos, presentaba un pedido de secuestro vigente desde el 2023; publicó el portal El Entre Ríos.

Además del vehículo recuperado, los efectivos policiales procedieron al secuestro de:

-La suma de $99.400 en efectivo.

-Dos envoltorios con cocaína.

-Un arma de aire comprimido.

-Diversos elementos considerados de interés para la causa.

Como consecuencia directa de las requisas, la policía procedió a la aprehensión de seis personas. Según el reporte oficial, los involucrados quedaron a disposición de la justicia bajo los cargos de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y resistencia a la autoridad”.

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