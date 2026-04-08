La venta de tractores empuja el negocio de los concesionarios

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) informó que en marzo se registraron 437 patentamientos de maquinaria agrícola, un 21,4% más que en febrero y un 24,1% más que en marzo de 2025. La mejora fue explicada fundamentalmente por los incrementos en tractores.

De todos modos, Acara destacó que “cosechadoras continúan siendo el rubro más sólido, con buen nivel de crecimiento”. Mientras tanto, las pulverizadoras, que es la división más pequeña, mostró un repunte mensual pero retrocesos interanuales.

Desde la asociación remarcaron que, en el marco de Expoagro, “hubo múltiples lanzamientos de productos en varias marcas, una oferta muy completa y, además, una presencia creciente de importados de origen asiático que claramente llegaron para quedarse”.

Esa mayor competencia, sostuvieron, “derivó en condiciones comerciales atractivas para el cliente, que, respaldado por una cosecha cuantiosa y por líneas de crédito a tasas bajas, principalmente del Banco Nación, volvió a concretar operaciones”.

Sin embargo, la entidad alertó que “esta recuperación podría no sostenerse si ciertos factores no se corrigen”.

“Un volumen de negocios más reducido y mucho más competitivo presiona fuertemente sobre los márgenes, mientras que estructuras de costos de redes y terminales diseñadas para otra escala de industria generan tensiones adicionales, más aún en un contexto de tasas positivas, donde el capital de trabajo sigue siendo costoso”, profundizó.

Los datos muestran que en marzo se patentaron 80 cosechadoras, una suba del 48,1% comparado contra las 54 unidades de febrero y una suba del 25% si la comparación es interanual, ya que en marzo de 2025 se habían registrado 64 unidades.

En cuanto a tractores, en marzo se patentaron 333 unidades, una suba del 13,3% comparado contra las 294 unidades de febrero, y una suba del 30,6% si la comparación es interanual, ya que en marzo de 2025 se habían registrado 255 unidades.

En cuanto a pulverizadoras, en marzo se patentaron 24 unidades, una suba del 100% comparado contra las 12 unidades de febrero, y una baja del 27,3% si la comparación es interanual, ya que en marzo de 2025 se habían registrado 33 unidades

John Deere concentró el 54,1% de las cosechadoras registradas y el 37,6% de los tractores, aunque en este último segmento se observó una mayor competencia de otras marcas.