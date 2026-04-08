¿Por qué el ministro Roncaglia intimó a dos canales, un conductor y a condenados narcos?

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, envió este martes seis cartas documento a empresas y personas involucradas en la difusión de lo que afirma que se trata de «información falsa» que lo vincula al narcotráfico, junto al gobernador Rogelio Frigerio.

Se trata de los informes publicados por el conductor televisivo Tomás Méndez en los programas que conduce en Canal 9 de Buenos Aires y en Crónica TV, donde se sustenta en presuntos mensajes que envió el condenado por narcotráfico Daniel «Tavi» Celis, a la expolicía y exfuncionaria municipal también sentenciada en la causa Narcomunicipio, Griselda Bordeira, en los cuales involucra a las autoridades provinciales en actividades delictivas.

Dichos informes fueron titulados «Escándalo en Entre Ríos: denuncian al ministro de seguridad y al gobernador por vínculos narcos». Cabe mencionar que no hay denuncia en trámite al respecto, sino que se refiere a los mensajes que le envió el hombre alojado en la Unidad Penal N° 1 de Paraná a su exconsorte de causa, quien ya se encuentra con la pena cumplida.

En este sentido, tres de las cartas documentos fueron enviadas al Grupo Olmos – Crónica TV, al Grupo Telearte S.A. – Canal 9, y a Tomás Ariel Méndez. En la documentación que difundió Roncaglia se denuncia «la difusión de información falsa, calumniosa e injuriosa». Allí rechaza las acusaciones, niega terminantemente las afirmaciones que lo vinculan con el narcotráfico, específicamente aquellas que sostienen que maneja «puertos y rutas liberadas» para el tráfico de cocaína a Europa, y que mantiene comunicación con el condenado Celis, o que ha otorgado beneficios carcelarios ilegales.

«Estas manifestaciones evidencian un claro intento de entorpecimiento de la investigación penalal afirmar que todo es un invento en relación al plan para matar a los tres funcionarios», en relación a lo atestiguado por Celis cuando acusó de este intento de magnicidio al detenido por narcotráfico, Leonardo Airaldi.

Además, el ministro afirma que el derecho a la libertad de expresión y de prensa «no es absoluto ni otorga una libertad ilimitada para proferir acusaciones criminales falsas sin el más mínimo rigor periodístico».

Por esto, Roncaglia afirma que Méndez «excede palmariamente los límites del ejercicio regular de informar, incurriendo en una falsa imputación de delitos de acción pública y un desprecio temerario por la verdad». Y sostiene que las manifestaciones del conductor configuran injurias y calumnias sancionados por la legislación nacional.

Por ello, el ministro los intima al cese inmediato de la difusión de esta información, la rectificación pública y detallada de las imputaciones en un plazo de 24 horas (con el mismo despliegue mediático), y al retiro de los videos de todas las plataformas digitales.

En cuanto a la carta documento enviada a Daniel Celis, se centra en los supuestos chats y audios que se le atribuyen bajo el seudónimo de «Germán Pérez» (así aparece agendado su nombre en el chat mostrado en pantalla). Roncaglia le exige la ratificación o rectificación, que en un plazo de 24 horas confirme o niegue de manera fehaciente la autoría de los mensajes y audios difundidos. Asimismo, que, en caso de ratificarlos, aporte las pruebas materiales que sustenten tales afirmaciones ante la Justicia. Y también que precise si entregó voluntariamente el material al conductor mencionado o si fue filtrado por un tercero.

Por último, a Griselda Bordeira Roncaglia envió dos cartas documento (a distintos domicilios) debido a su presunta participación en conversaciones con Celis. Las exigencias son similares a las enviadas al narco preso: ratificar o rectificar la autoría de los mensajes de texto y audios donde se alude al ministro, y que en caso de que los ratifique, que presente las pruebas ante las autoridades competentes, bajo apercibimiento de incurrir en delitos de falsa denuncia y calumnias. También le pide que informe si ella proporcionó las capturas de pantalla y audios a los medios de comunicación o si el material fue obtenido de forma ilegal.

En todos los casos, Roncaglia hace reserva de iniciar demandas civiles por daños y perjuicios, así como las denuncias penales que correspondan.

Los involucrados

Daniel Celis fue condenado a una pena de 13 años de prisión por las causas Narcoavioneta y Narcomunicipio: en la primera, por organizar la llegada de una aeronave con 317 kilos de marihuana a un campo cerca de Paraná; en la segunda, por organizar otra banda para el tráfico de cocaína en la capital provincial, en acuerdo con el exintendente, ya fallecido, Sergio Varisco, con el exconcejal Pablo Hernández y con la exsecretaria de Seguridad del municipio y exsargento de Policía, Griselda Bordeira. Una banda que se enquistó en la Municipalidad de Paraná y desviaba fondos públicos para financiar el narcotráfico, por un acuerdo político-electoral entre el jefe narco y el exintendente.

Varisco recibió seis años y seis meses de prisión, en tanto que Bordeira y Hernández recibieron cinco años de cárcel.

Se trató de una investigación del Juzgado Federal de Paraná y la Policía Federal Argentina, en los tiempos en que Roncaglia era jefe nacional de esta fuerza, y Frigerio era ministro del Interior. La causa culminó con la sentencia histórica del Tribunal Oral Federal de Paraná, en diciembre de 2019.

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