Empleadas domésticas: cuánto cuesta la hora de limpieza en abril de 2026

En abril de 2026 no hubo actualización salarial para el personal de casas particulares. Cuánto se paga por hora, cuáles son los valores mensuales y qué adicionales corresponden según la normativa vigente.
En abril de 2026, las empleadas domésticas en Argentina mantienen los mismos valores salariales que en marzo, debido a la falta de un nuevo acuerdo paritario. De esta manera, continúan vigentes los montos definidos a comienzos de año, sin modificaciones en el cuarto mes.
Para las tareas generales de limpieza, el valor por hora se ubica en $3.348,37 para trabajadoras con retiro y en $3.599,86 para aquellas sin retiro. Estos importes corresponden a los últimos ajustes aplicados entre febrero y marzo.
A diferencia de los primeros meses del año, en abril ya no se paga el bono extraordinario, por lo que los ingresos quedan limitados al salario básico y los adicionales obligatorios establecidos por ley.
Además, el calendario laboral incluyó el Día de las Empleadas Domésticas, celebrado el 3 de abril. En caso de haber trabajado en esa jornada, corresponde el pago adicional previsto para feriados o días especiales.
Registro obligatorio y condiciones laborales
La registración del personal doméstico es obligatoria en todos los casos, independientemente de la cantidad de horas trabajadas o la modalidad de contratación. El trámite debe realizarse de manera online a través del sistema oficial.
Para completar el registro, el empleador debe contar con clave fiscal y cargar el CUIL de la trabajadora. A partir de ese dato, el sistema permite importar la información personal y continuar con la carga de datos laborales, como tipo de tareas, jornada, remuneración, modalidad de pago y fecha de ingreso.
También se debe declarar el domicilio donde se prestarán los servicios. Antes de finalizar, el sistema permite revisar y corregir toda la información ingresada.
El recibo de sueldo se genera de forma digital e incluye el detalle de haberes, horas trabajadas y adicionales como antigüedad o zona desfavorable.
Adicionales que impactan en el salario
El esquema salarial contempla distintos adicionales obligatorios. Uno de ellos es el de antigüedad, que suma un 1% por cada año trabajado con el mismo empleador.
También existe un plus por zona desfavorable del 30%, aplicable en provincias del sur del país y algunas regiones específicas, con el objetivo de compensar el mayor costo de vida, según información de Infobae.
Escala salarial completa en abril de 2026
Los valores vigentes para cada categoría del personal de casas particulares son los siguientes:
Supervisión
Por hora con retiro: $4.013,30 Por hora sin retiro: $4.382,63 Mensual con retiro: $500.649,26 Mensual sin retiro: $556.024,76
Tareas específicas
Por hora con retiro: $3.807,87 Por hora sin retiro: $4.161,54 Mensual con retiro: $466.154,67 Mensual sin retiro: $517.277,03
Caseros
Por hora: $3.599,86 Mensual: $455.160,14
Asistencia y cuidado de personas
Por hora con retiro: $3.599,86 Por hora sin retiro: $4.012,14 Mensual con retiro: $455.160,14 Mensual sin retiro: $505.578,34
Tareas generales
Por hora con retiro: $3.348,37 Por hora sin retiro: $3.599,86 Mensual con retiro: $410.773,52 Mensual sin retiro: $455.160,14