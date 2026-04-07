Concepción del Uruguay: Sin acuerdo, sin subsidios, sin pasajeros y con altos costos, se torna insostenible el servicio de transporte urbano

Sin acuerdo, sin subsidios, sin pasajeros y con altos costos, el servicio de transporte de pasajeros en Concepción del Uruguay está entrando en una caída total y en medio está el usuario pagando las consecuencias como sucede siempre.

A pesar de la urgencia que requiere el restablecimiento de las líneas, el encuentro decisivo para destrabar el conflicto no lleva a soluciones, ya que los responsables de ambas líneas urbanas, Bajo Uruguay S.R.L. y Uruguay Bus, ven con gran preocupación su descapitalización, con unidades cada vez más dañadas, desgastadas y desactualizadas, a lo que se suma la falta de recaudación para hacer frente a sueldos y gastos constantes.

Según el sector empresario los motivos del cese de actividades se deben al constante aumento del combustible que ha pulverizado los márgenes de ganancia, el hecho de que la tarifa vigente es insuficiente para cubrir el mantenimiento de las unidades y los salarios del personal, asegurando que, bajo las condiciones actuales, es imposible poner los coches en la calle sin incurrir en pérdidas insostenibles.

Los atrasos en los subsidios y los pagos realizados a cuenta gotas, sumado a los aumentos en insumos y combustibles, ya volvieron a dejar los valores del boleto (ya costoso para el usuario) bajo el realmente necesario para hacer frente al servicio, el cual ya era muy aislado a raíz de la baja de pasajeros.

Los empresarios no vieron con sorpresa el hecho de que en su oportunidad no se presentaran oferentes a la licitación, ya que consideran imposible que algún empresario se arriesgue a un emprendimiento que de perdida y además con pretensiones insostenibles, como las que están plasmadas en los pliegos.

Mientras no se llegue a un acuerdo mediante un profundo diálogo, los vecinos de «La Histórica» son los que padecen la situación y son víctimas de un problema que solo las autoridades y los empresarios pueden solucionar, mucho más complicado en pleno ciclo lectivo donde cientos de chicos y chicas deben concurrir a sus escuelas y los bolsillos de sus padres en muchos casos no pueden soportar los altos costos de transporte.

El servicio había sido restablecido provisoriamente en enero de 2026 tras paros por deudas salariales y la definición de un boleto a $1.400, hoy el boleto a 1.700 sería insuficiente.

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