Autovía Artigas: Tras un roce con un camión, se incendió un auto

Esta tarde, se registró un accidente e incendio en la Autovía 14 tras el choque entre un auto y un camión ganadero que dejó un vehículo destruido.

Un siniestro de tránsito con posterior incendio se registró este lunes por la tarde, en la Autovía 14, a la altura del kilómetro 38, en el que intervino el móvil 37 de Bomberos Voluntarios de Gualeguaychú.

El siniestro involucró a un automóvil particular y un camión que transportaba cerdos en pie en jaula doble. Ambos vehículos despistaron hacia el cantero central, tras lo cual el conductor del automóvil logró descender antes de que la unidad se incendió y se quemó por completo con destrucción total.

Se trató de un incidente entre un Chevrolet Prisma que circulaba en sentido Norte-Sur, conducido por un hombre de 74 años junto a su pareja de 69 años, domiciliados en Apóstoles, provincia de Misiones. El otro vehículo era un camión Iveco Stralis, conducido por un joven de 25 años de Bonpland, provincia de Corrientes.

No se registraron heridos, sin embargo, al manifestar dolor los ocupantes del auto fueron trasladados para un control a la Guardia Médica del Hospital Centenario, según la información suministrada por personal de la Comisaría Séptima.

La circulación sobre la autovía no presenta inconvenientes. R2820