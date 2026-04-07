martes 7 abril 2026

Autovía Artigas: Familia de nuestra zona protagonizó un despiste y vuelco

El siniestro se produjo este martes, alrededor de las 18:00 horas, en un tramo de la autovía comprendido entre Ubajay y el acceso a San Salvador.

Un vehículo Kia Sportage, que circulaba en sentido Sur-Norte, perdió el control por causas que las autoridades aún intentan determinar, terminando su recorrido volcado a la vera de la calzada.

 

LOS OCUPANTES

En el rodado viajaba una familia oriunda de la localidad de Colonia Elía, el conductor, un hombre de 32 años y sus acompañantes, una mujer de 44 años y dos menores de 13 y 4 años de edad.

 

ASISTENCIA MÉDICA

Producto del impacto y las vueltas que dio el vehículo, la mujer de 44 años sufrió diversas contusiones y lesiones que requirieron su asistencia inmediata por parte de los servicios de emergencia que acudieron al lugar.

Afortunadamente, según los primeros informes, el conductor y los niños no habrían sufrido heridas de gravedad, aunque el susto fue mayúsculo debido a la magnitud del vuelco.

En el lugar trabajó personal de la policía local y servicios de auxilio vial para asegurar la zona y realizar las pericias correspondientes, mientras se asistía a la familia accidentada. (03442)

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