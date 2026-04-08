Menor entrerriano de 13 años llevó un arma de fabricación casera a la escuela e intervino la policía

Autoridades educativas de una escuela de la ciudad de La Paz, alertaron sobre la situación y personal policial secuestró el arma. Intervino la Justicia y el menor fue entregado a sus padres.
Un niño llevó un arma de fabricación casera a la Escuela Nº 109 “Carlos Daniel Vila” y generó la intervención policial durante la tarde, luego de que autoridades del establecimiento educativo advirtieran la situación.
«La rectora informó a los efectivos que el menor había llevado un arma sin cartuchería y la había mostrado a sus compañeros», explicó a Elonce, el comisario Matías Dominici, Jefe de Operaciones de la Departamental La Paz.
Efectivos se hicieron presentes en el lugar y constataron que el alumno, de 13 años, tenía en su poder un arma tipo “tumbera”, la cual fue inmediatamente resguardada por el personal interviniente, indicaron fuentes policiales.
«Dado lo ocurrido en otras ciudades del país, es un hecho preocupante», dijo el comisario a Elonce y llamó a reflexión a los padres. «Hay que observar mejor a los hijos y estar atentos», señaló.
Actuación judicial y resguardo del menor
Ante lo ocurrido, se dio intervención a la Unidad Fiscal en turno, que dispuso el secuestro formal del arma y la participación de la Defensoría Oficial.
El menor fue identificado y posteriormente, entregado a sus progenitores, mientras se dio intervención a los organismos de protección correspondientes. (Elonce)