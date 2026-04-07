Tiempo en Entre Ríos: anuncian que a partir de este miércoles mejorará el clima en la provincia

Después de varios días inestables, a partir de este miércoles mejorará el clima y no se prevén lluvias hasta comienzos de la próxima semana.

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- pronostica un miércoles parcialmente nublado en la provincia.

No hay anuncio de lluvias hasta el próximo lunes y habrá un leve ascenso de las tempetraturas máximas los próximos días.

Así estará el tiempo este miércoles

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 14 grados y la máxima de 22 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 15 grados y máxima de 22 grados. En estas ciudades se anuncia un día mayormente nublado.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay y Colón por último, se aguarda por un miércoles mayormente nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 15 grados y una máxima de 22 grados. (Ahora)

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