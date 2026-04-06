Concepción del Uruguay: Captada bajo engaño a los 17 y cautiva durante tres años, comienza juicio por brutal caso de trata

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay juzgará a un hombre acusado de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de una menor de 17 años de edad, a quien habría captado mediante engaño en 2006 para prostituirla en un local nocturno ubicado en el acceso a Concepción del Uruguay, manteniéndola cautiva durante tres años.

La investigación se inició en 2019 por una denuncia anónima a la Línea 145. La víctima, oriunda de Villa Ángela (Chaco), relató que RAC le ofreció un falso trabajo para atender un negocio, la hizo viajar a Resistencia y luego la trasladó al prostíbulo Snack Bar, en la intersección de las rutas nacional 14 y provincial 39. Allí la obligó a prostituirse, la violó, la golpeó, la drogó y la amenazó con incendiar la casa de su familia si escapaba. La víctima afirmó que nunca recibió dinero por los “pases” y que permaneció cautiva entre 2006 y 2009.

La víctima logró escapar dos veces: en 2007, con ayuda de un cliente, fue a Santa Fe y luego a Villa Ángela, pero fue recapturada por el acusado y otros hombres y devuelta a La Histórica. En 2008, embarazada del acusado, intentó quitarse la vida: le permitieron volver a su ciudad con la condición de regresar al mes, pero logró una segunda fuga con ayuda de un cliente y permaneció prófuga hasta volver a Chaco.

Inicialmente hubo dos imputados, pero el dueño del prostíbulo (tío del acusado) falleció. El único imputado fue indagado en 2022 y el juez federal Pablo Seró le dictó falta de mérito, pero la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la decisión.

El 25 de octubre de 2023 fue procesado como autor de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por la minoría de edad, en concurso real con amenazas coactivas. El 30 de marzo de 2026, la jueza Emilce Rojas rechazó un planteo de sobreseimiento del defensor José Ostolaza, aunque sobreseyó parcialmente por el delito de amenazas.

El juicio se desarrollará los días 22, 28 y 29 de abril y 7 de mayo y el delito tiene una pena en expectativa de 10 a 15 años de prisión. (La Calle)