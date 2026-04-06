San José: Un auto fue arrastrado por un arroyo desbordado

Una compleja intervención se registró el pasado sábado 4 de abril en una zona limítrofe de jurisdicción, donde personal de Bomberos Voluntarios de San José acudió en apoyo tras un pedido de colaboración de Bomberos Voluntarios de Colón.

El operativo se activó en medio de las intensas precipitaciones que afectan a la región desde hace varios días y que alcanzaron un punto crítico durante esa jornada. Como consecuencia, un arroyo desbordó repentinamente su cauce, provocando que un vehículo fuera arrastrado varios metros y quedara completamente cubierto por el agua.

Hasta el lugar se desplazaron los móviles 18 y 16, unidades 4×4, con una dotación de siete bomberos a cargo del sargento Richard Jonathan. Sin embargo, pese al trabajo conjunto con la Brigada Acuática, las tareas de recuperación del rodado debieron ser suspendidas.

Las condiciones del terreno complicaron seriamente el operativo: el barro y la inestabilidad de los caminos impidieron el acceso seguro de las unidades de rescate pesado, imposibilitando la extracción del vehículo.

Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas. La conductora logró salir del automóvil a tiempo, antes de ser arrastrada por la fuerza del agua, resultando completamente ilesa. Solo se registraron daños materiales totales en el rodado.Crédito: Pato Becerra

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