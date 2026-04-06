Aldea San Antonio: Evoluciona favorablemente el niño que cayó de un tractor y su padre aclaró cómo fue el accidente

Ian, el niño de 8 años que sufrió un grave accidente en un campo de Aldea San Antonio, continúa internado en Paraná pero muestra una evolución positiva. Su padre aseguró que el tractor no lo aplastó y que las lesiones fueron producto de la caída.

Evoluciona favorablemente el niño de 8 años que días atrás sufrió un grave accidente en un establecimiento rural de Aldea San Antonio, y en las últimas horas su padre brindó detalles que corrigieron la versión inicial sobre cómo ocurrió el episodio.

El menor, identificado como Ian, permanece internado en la ciudad de Paraná, donde continúa bajo atención médica luego del hecho ocurrido mientras acompañaba a su padre durante el cierre de la jornada laboral en un campo de la familia Koch.

En un primer momento, la información policial indicaba que el niño había sido alcanzado por una de las ruedas traseras del tractor después de caer de la cabina. Sin embargo, su padre, José, aclaró que eso no sucedió.

La familia aclaró que el tractor no lo aplastó

Según explicó a Canal 9 Litoral, la puerta del tractor se abrió de forma imprevista y el niño cayó al suelo, pero en ningún momento fue aplastado ni pisado por la maquinaria. De acuerdo con esa reconstrucción, las lesiones se produjeron por el fuerte golpe contra el piso al momento de la caída.

Esa aclaración modificó la interpretación inicial del accidente y llevó algo de alivio al entorno familiar, en medio de la preocupación que generó el caso.

El niño sigue internado, pero presenta una buena evolución

Tras el hecho, Ian fue trasladado inicialmente al centro de salud de la localidad, donde ingresó consciente. Luego fue derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú y posteriormente al Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, después de que los estudios detectaran una contusión pulmonar.

De acuerdo con lo señalado por su padre, el cuadro del niño evolucionó de forma favorable en las últimas horas. Aunque continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva, su estado se encuentra controlado.

Además, confirmó que el menor nunca perdió el conocimiento, no necesitó una intervención quirúrgica y que incluso ya pudo ser retirado del respirador artificial, por lo que respira por sus propios medios.

La investigación sobre el accidente continúa

Mientras tanto, la fiscalía de turno y la Policía Científica continúan trabajando en el establecimiento rural para dejar asentada de forma oficial la mecánica del accidente.

Las tareas investigativas y periciales siguen en marcha con el objetivo de reconstruir con precisión lo ocurrido y completar la documentación del caso. (Ahora)

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