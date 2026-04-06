Incendio en Villaguay: el nuevo y esperanzador parte médico de uno de los trabajadores heridos

Nicolás está intubado y sedado, pero los médicos creen que podrían desconectarlo y que respire por sus propios medios en los próximos días.

Se conoció un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Nicolás, uno de los heridos tras la explosión ocurrida en el bar El Patio Resto Bar de Villaguay. Según informaron, continúa estable, aunque permanece sedado e intubado.

Los profesionales indicaron que no se mantendría sedado por mucho tiempo, ya que “no presenta inconvenientes respiratorios ni en el funcionamiento de sus órganos”.

De acuerdo con la información difundida por su entorno, durante esta semana se prevé realizarle una traqueotomía, un procedimiento que permitirá avanzar con el proceso para despertarlo y continuar con su tratamiento médico.

Además, Nicolás seguirá siendo sometido a limpiezas de heridas, intervenciones que actualmente están programadas aproximadamente tres veces por semana, dependiendo de su evolución clínica.

El joven permanece internado tras haber sufrido graves quemaduras en la explosión y posterior incendio del local gastronómico, hecho ocurrido a fines de marzo en pleno centro de Villaguay y que dejó a varios trabajadores con lesiones de distinta consideración.

En este contexto, familiares y allegados continúan solicitando cadenas de oración por su recuperación, así como también por Martín y Lucía, los otros dos heridos que resultaron con lesiones de gravedad en el mismo episodio. (Ahora)

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