Autovía Artigas: Nuevo despiste y vuelco dejó una persona lesionada

En el mediodía de este sábado, minutos antes de las 13 horas se produjo un siniestro vial en el Km 313 de la Autovía Gervasio Artigas.

En dicho lugar vuelca un vehículo marca Chevrolet modelo, Prisma, conducido por un hombre mayor de edad, de nacionalidad paraguaya, domiciliado en Ciudadela, Ciudad de Buenos Aires quien transitaba desde Buenos Aires hacia Paraguay.

El conductor fue trasladado al Hospital Santa Rosa, de Chajarí, no informándose sobre las lesiones sufridas.

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