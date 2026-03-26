Concepción del Uruguay: Sorprenden a sujetos con estupefacientes tras un operativo de prevención

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de las recorridas preventivas que realiza el Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Uruguay, se llevó a cabo un procedimiento durante la noche de este miércoles que culminó con el secuestro de sustancias prohibidas y la identificación de dos sujetos, uno de ellos menor de edad.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:30 horas en la intersección de calles Constituyentes y Artusi. Los efectivos policiales interceptaron a dos jóvenes que se desplazaban en bicicletas cuyas características coincidían con rodados denunciados como sustraídos recientemente en la zona.

Al proceder a la identificación y realizar el correspondiente palpado preventivo de seguridad, los uniformados hallaron entre las pertenencias de uno de ellos elementos vinculados a la infracción de la Ley 23.737 de estupefacientes.

Se constató que el menor de edad, de 15 años, portaba una bolsa de nylon que contenía una sustancia vegetal verdosa y dos envoltorios con una sustancia blanquecina. Ante el hallazgo, se dio intervención inmediata a la División Drogas Peligrosas, cuyo personal realizó las pruebas de campo pertinentes, arrojando resultados positivos para marihuana: 12,1 gramos y cocaína: 0,3 gramos.

El acompañante, un joven de 19, no portaba elementos de interés para la causa.

La Agente Fiscal en turno, Dra. María Becker, fue informada del resultado del operativo y dispuso las siguientes actuaciones.

La correcta identificación en el lugar para el joven mayor de edad, el traslado del menor a la Comisaría de Minoridad y el secuestro formal de las sustancias bajo las actas de rigor.

Tras completar los trámites legales, el personal de Minoridad procedió a la entrega del adolescente de 15 años a sus progenitores. Las autoridades continúan con las tareas investigativas para determinar la procedencia de los rodados en los que circulaban.

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