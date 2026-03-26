Concepción del Uruguay: Tras procedimiento, recuperan moto que fuera robada horas antes

Según se confirmó a Génesis24, en un procedimiento realizado durante las últimas horas del miércoles, personal de la Sección Motorizada logró localizar y recuperar una motocicleta que había sido denunciada como robada apenas unas horas antes. El rodado, una Bajaj Rouser de 200 cc, fue hallado en estado de abandono en la zona oeste de la ciudad.

La historia comenzó el mediodía del miércoles, cuando una vecina de 28 años, domiciliada en Camino al Matadero, radicó la denuncia en la Comisaría Segunda.

Según el relato de la damnificada, autores desconocidos le habían sustraído su motocicleta Bajaj Rouser NS200, de color negro con detalles rojos, la cual se encontraba estacionada en la vereda de su casa con la traba de seguridad colocada.

Desde ese momento, personal de la Comisaría Segunda inició las tareas investigativas, realizando un relevamiento de cámaras de seguridad en viviendas cercanas para intentar identificar a los autores del hurto.

Sin embargo, el desenlace positivo llegaría cerca de las 23:00 horas del mismo miércoles. Mientras la Sección Motorizada realizaba recorridas de prevención por la jurisdicción, los efectivos observaron un vehículo abandonado sobre el puente del entubado, en calle Ingeniero Henry, entre 21 del Oeste Sur y María Elena Walsh.

Al cotejar los datos del motor y el dominio con la sala de Comando Radioeléctrico, se confirmó que se trataba del rodado denunciado horas antes.

Tras el hallazgo, se dio intervención inmediata al Fiscal en turno, el Dr. Juan Pablo Gile, quien ordenó el secuestro formal del motovehículo bajo acta de estilo. Asimismo, trabajaron en el lugar peritos de la División Policía Científica y el perito verificador para las pericias de rigor.

Tras completar los pasos legales, la motocicleta será restituida a su legítima dueña.

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