La EET N° 1 Magnasco dictará cursos de formación profesional en Rocamora

El rector de la institución, Gustavo Casal, precisó que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 31 de marzo. Las propuestas formativas incluyen Electricidad del Automotor, Mecánica del Automotor y Mecánica de Motos, áreas con alta demanda en el mercado laboral actual.

El Aula Taller Móvil es un espacio educativo que depende de la Dirección de Educación Técnico Profesional del CGE. Funciona sobre un tráiler completamente equipado y tiene como objetivo fortalecer la capacitación en oficios y promover la inserción laboral. A través de esta iniciativa se dictan cursos de formación profesional en distintas localidades del territorio provincial, especialmente en aquellas donde no existe una oferta similar. De este modo, se brindan herramientas concretas para el desarrollo personal y comunitario.

Los requisitos para acceder a las capacitaciones son: ser mayor de 18 años y contar con estudios primarios completos, o ser mayor de 16 años y estar cursando la educación secundaria. Al momento de la inscripción, las y los interesados deberán presentar fotocopia de DNI, constancia de CUIL y certificado de estudios primarios completos o constancia de alumno regular.

Las preinscripciones se realizan de manera presencial en la sede de la comuna de Rocamora, de lunes a viernes de 8 a 12.

Para consultas, se encuentra disponible el número 3445-416335.