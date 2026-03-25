Se presentaron dos fiestas gastronómicas que suman sabor y tradición a la Semana Santa en Entre Ríos

El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos realizó este miércoles en la capital provincial una presentación en modalidad showroom para difundir propuestas del calendario de Semana Santa, con eje en eventos que combinan gastronomía, producción e identidad local, y que se proyectan como atractivos convocantes para la fecha.

En ese marco, el presidente del organismo, Jorge Satto, destacó el valor de estas iniciativas como generadoras de actividad económica y empleo, al tiempo que remarcó el entramado de trabajo que las hace posibles, con participación de emprendedores, gobiernos locales y sectores productivos que sostienen la propuesta turística.

Uno de los eventos destacados será la segunda edición del Festival Pueblos y Sabores, que se desarrollará del 2 al 5 de abril en los galpones del puerto de Gualeguaychú, con una propuesta que apuesta a captar la atención del público a través de tres récords gastronómicos: uno mundial, uno nacional y otro del litoral.

Durante el festival se elaborará el gin tonic más grande del país -200 litros a cargo de la destilería Juma-, la picada más grande de la región con 12 metros de extensión realizada por Stop Fiambres, y el alfajor más grande del mundo, de 1.000 kilos y cuatro metros de diámetro, a cargo de Carpa Azul. Estas intervenciones se integran a una propuesta orientada a visibilizar el trabajo de productores y emprendedores.

Por su parte, Villaguay celebrará la 23ª edición de la Fiesta provincial del Pastel Artesanal durante viernes, sábado y domingo en el predio de la Sociedad Rural. Desde el municipio destacaron el valor de esta propuesta como expresión de identidad, con las maestras pasteleras y sus recetas como eje central, y su impacto en la economía local. La programación incluirá un escenario artístico y espacios de participación como el concurso de pasteleritos para niños de 8 a 13 años y el pastel joven destinado a estudiantes secundarios, donde cada año surgen nuevas recetas.

Ambas celebraciones se integran a la agenda de Semana Santa, un período clave para el turismo en Entre Ríos, con propuestas que combinan tradición, producción y experiencias.