Se fortalecen políticas públicas para la prevención del suicidio

Tras el encuentro semanal de gabinete encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, destacó la conformación de una mesa de trabajo transversal que llegará al territorio para trabajar con adolescentes y en el ámbito educativo.

Hein destacó que se está trabajando en una mesa multisectorial transversal con un fuerte enfoque territorial. «Esta mesa hará trabajos de territorio, más que nada en lo que respecta a adolescentes y en educación», señaló, subrayando que se trata de un tema «muy álgido que nos traspasa a todos».

Participación de la sociedad civil

El presidente de la Cámara Baja hizo especial hincapié en la necesidad de integrar a la sociedad civil en acciones de concientización, trabajando de forma conjunta con el Ministerio de Salud a través del área de Salud Mental. «Es clave el trabajo que hacen asociaciones, personas que se reúnen en un club con una problemática que nos afecta a todos», afirmó.

En ese sentido, resaltó que se están manteniendo reuniones positivas con diversos grupos, mencionando el aporte de jóvenes del departamento Colón. El objetivo es que las propuestas sean concretas y aplicables en el corto plazo. «No queremos que esto sea solamente una cuestión de idea, sino que sea realizable», aseguró. Y agregó: «De esto se sale hablándolo y, por supuesto, perfeccionándonos».

Seguimiento y gestión por resultados

Finalmente, Hein se refirió a la dinámica de trabajo de las reuniones de gabinete, destacando el método de seguimiento que implementa el gobernador sobre áreas clave como salud, infraestructura, educación y seguridad. «Lo que no se mide difícilmente se corrige. En ese sentido, el gobernador es muy claro y nos toma examen semanalmente», concluyó, resaltando la importancia de plasmar el trabajo diario en estas mesas de gestión conjunta entre el Ejecutivo y la Legislatura.