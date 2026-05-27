Crisis en Tres Arroyos: trabajadores analizan cortar la Ruta 14

Sin respuestas, los casi mil operarios de la firma evalúan endurecer las medidas de protesta, tras el cierre intempestivo de la planta de Concepción del Uruguay.

Maximiliano Zalazar, delegado sindical de los trabajadores de Granja Tres Arroyos, dialogó con Canal 9 Litoral y adelantó que ante el cierre de la planta en Concepción del Uruguay, analizan manifestarse cortando la Autovía 14. Este miércoles hubo una nueva asamblea y mañana otra vez se manifestarán pidiendo respuestas, en medio de la incertidumbre que padecen casi mil operarios que no saben si siguen o no siendo empleados de la firma.

“El reclamo fue por pedido de los compañeros y nosotros le dimos el apoyo. Decidimos como trabajadores manifestarnos porque estamos sin cobrar. Nos deben gran parte de la segunda quincena de abril y la primera de mayo”, indicó Zalazar. Y agregó: “También deben cuotas alimentarias y otros adicionales. No nos han dado ninguna explicación, nosotros antes participábamos de las reuniones y ahora ya no, solo se reúnen con los gremios. Pero a ellos tampoco le han dicho nada”.

El dirigente apuntó que la situación que se vive en Concepción del Uruguay también se vive en otras plantas de la misma firma: “En Córdoba y en Buenos Aires están detenidas. Hay movilizaciones igual que acá”. Dijo luego que hay operarios que hay propuesto cortar la Ruta 14 como forma de manifestación: “Estamos decididos, la situación es muy complicada”.

Zalazar dijo que este jueves habrá una nueva asamblea y se movilizarán: “Queremos respuestas de las autoridades”.

Se suspendió la audiencia en Paraná

La audiencia que estaba prevista para este miércoles en la delegación central de la Secretaría de Trabajo de la Provincia en Paraná entre los sindicatos de empleados de Granja Tres Arroyos y representantes de la compañía se suspendió hasta nuevo aviso y aumenta la preocupación de las mil familias que dependen de la planta La China en Concepción del Uruguay, donde se hacía una movilización al Monumento a Urquiza.

Según confirmaron fuentes gremiales a AHORA, la empresa no confirmó su asistencia a la audiencia urgente convocada por la cartera laboral de la provincia. A la compañía avícola le dieron una prórroga y ahora se espera por una nueva fecha para que las partes se encuentren a negociar una salida al cierre intempestivo y “hasta nuevo aviso” de la planta principal de La Histórica. (Ahora)

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