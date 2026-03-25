Diputados acompaña las actividades por el Día del Veterano de Malvinas

La Cámara de Diputados de Entre Ríos participa de la muestra itinerante del Museo de Malvinas, Fuerzas Armadas y Seguridad, que se desarrollará desde este miércoles en Sala Mayo, de Paraná. El evento, anunciado en Radio Diputados por el presidente de la Federación de Veteranos de Entre Ríos, Oscar Eguías, constará de stands institucionales, charlas audiovisuales y una exposición fotográfica.

El presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná y de la Federación de Veteranos de Entre Ríos, Oscar Eguías, señaló que el objetivo principal de la muestra itinerante del Museo de Malvinas es “malvinizar a través de la educación”. La actividad se desarrollará del miércoles 25 al viernes 27 en Sala Mayo, en el horario de 9:00 a 19:00.

La idea, -aseguró el combatiente- es que “las generaciones del mañana tengan los elementos necesarios para defender Malvinas por los caminos que correspondan». En ese sentido, resaltó la convocatoria de distintas instituciones como la Cámara de Diputados que acompañan la muestra para difundir la historia de boca de sus protagonistas.

Para el cierre de la jornada del viernes, se programó, además, un panel especial integrado por psicólogos y mujeres de Malvinas, quienes abordarán el conflicto desde una perspectiva de género. La muestra es de acceso libre para todo el público interesado en las proyecciones geopolíticas y los recursos naturales del archipiélago.

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