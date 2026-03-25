Nahir Galarza salió de la cárcel y viajó de urgencia a Gualeguaychú: los motivos

La joven regresó a su ciudad natal, tras 9 años del homicidio de Fernando Pastorizzo.
Este miércoles por la mañana Nahir Galarza volvió a Gualeguaychú tras 9 años de haber asesinado a Fernando Pastorizzo.
El motivo de su traslado fue una visita autorizada por la Justicia a su abuela, quien se encuentra en un delicado estado de salud.
El encuentro duró alrededor de una hora, y luego de ello la joven fue trasladada nuevamente a la Unidad Penal Nº6 de Paraná, donde se encuentra cumpliendo su pena de prisión perpetua. (Ahora)
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