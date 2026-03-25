Concepción del Uruguay: Se incendió un galpón con porcinos en zona de Santa Cándida

Personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, debió tomar intervención este miércoles temprano, a raíz de un incendio declarado en un galpón de cerdos.

Fue pasada las 7:30 horas, cuando se recibió el alerta del siniestro, declarado en la zona de Santa Cándida. Al sur de la ciudad.

TRES DOTACIONES

Ante la posibilidad de que se estuviera ante una compleja situación, se dispuso la inmediata salida de tres dotaciones en los móviles 22, 25 y 28, que al llegar comenzó con las tareas de sofocación de llamas, tras lo cual culminaron con el enfriamiento en las instalaciones afectadas.

Según se pudo establecer, se registraron daños materiales y la muerte de algunos animales, pero afortunadamente no hubo que lamentar personas lesionadas.

Crédito: 03442/Bomberos Voluntarios CDU

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