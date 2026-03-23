Más recursos: Entre Ríos recibió $6 mil millones del gobierno nacional

Fue parte de un total de $47 mil millones enviados a 11 provincias, especialmente las que tienen buena relación con Casa Rosada.

El Gobierno nacional reactivó el flujo de fondos vía Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y solamente en dos días repartió $47.000 millones a las provincias, el mayor monto en ese concepto girado a los distritos en lo que va del 2026.

La cifra fue distribuida entre 11 jurisdicciones durante el 19 y el 20 de marzo, informó la consultora Politikon Chaco, que dio cuenta de que Corrientes fue la principal beneficiaria, seguida por Mendoza y Entre Ríos, todos distritos comandados por gobernadores cercanos a la Casa Rosada.

En el desagregado, Corrientes encabezó el podio al recibir $8.000 millones el pasado 19 de marzo. El gobernador Juan Pablo Valdés había prestado votos clave en el Congreso para las reformas impulsadas por Javier Milei.

Con la medalla de plata se alzó la Mendoza de Alfredo Cornejo, aliado electora de La Libertad Avanza (LLA), que se granjeó $ 7.000 millones pagados también el 19 de marzo. Completó el podio Entre Ríos, liderada por Rogelio Frigerio, con $6.000 millones.

En la tabla, siguieron Misiones con $ 5.500 millones; San Juan y Chaco con $ 4.000 millones cada uno; Salta con $ 3.500 millones; Catamarca y Chubut con $ 2.500 millones en cada caso y Jujuy y Neuquén con $ 2.000 millones cada una.

En el acumulado del año, Corrientes se posiciona como la más beneficiada: ya recibió un total de $ 14.000 millones ($ 3.000 millones en enero, otro monto igual en febrero y los $ 8.000 millones en lo que va de marzo); Misiones se ubica en segundo lugar con $ 9.500 millones ($ 4.000 millones en febrero y $ 5.500 millones en marzo) y Salta queda tercera con $ 7.500 millones ($ 4.000 millones en febrero y $ 3.500 millones en marzo).

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