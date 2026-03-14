Hallaron sin vida a un hombre que era intensamente buscado en un campo del departamento Villaguay

El hombre había desaparecido este viernes tras salir a recorrer la zona a caballo. Tras una intensa búsqueda, se confirmó su hallazgo sin vida.

Un hombre que era buscado en la zona rural de Laguna Larga fue encontrado sin vida. Cerca de las 11 de la mañana de este sábado finalizó la desesperada búsqueda de “Chilo” Sueldo, quien salió a recorrer un campo en Lucas Sud Segunda el viernes y no habría regresado a su hogar.

De acuerdo a las primeras versiones, el hombre habría bajado del caballo por alguna razón y fue encontrado sin vida, recostado a un árbol en cercanías del establecimiento “El Norte”.

Personal de la Policía Rural, junto a baqueanos y vecinos se habían sumado a la búsqueda que lamentablemente tuvo un triste desenlace, mientras se investigan las causas de la muerte.

Aparentemente, de acuerdo a una versión oficial que reprodujo AP Noticias, el hombre se habría sentido mal y descendió del caballo para tratar de recuperarse pero lo sorprendió la muerte, sin poder ser auxiliado.

La noticia causó consternación en la comunidad del distrito y el departamento entre quienes lo conocían y apreciaban.

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