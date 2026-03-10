Más de 1.200 alumnos se beneficiarán con obras en la Escuela Normal de Concepción del Uruguay

La construcción del establecimiento data de 1914 y es uno de los edificios educativos más emblemáticos de la ciudad. Actualmente cuenta con una matrícula de 1.289 alumnos distribuidos entre los niveles inicial, primario y secundario. Además, en horario vespertino comparte sus instalaciones con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), lo que lo convierte en un edificio educativo estratégico para la comunidad.

La intervención apunta a resolver distintos problemas edilicios detectados principalmente en el sector del nivel inicial, donde se registran inconvenientes vinculados al escurrimiento del terreno y al deterioro de los solados. En el nivel primario, en tanto, los pisos de madera presentan desgaste, hundimientos y piezas faltantes, una situación que afecta el normal desarrollo de las actividades escolares.

En ese marco, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó que «se trata de una obra que permitirá mejorar los espacios de un edificio histórico de Concepción del Uruguay, con todo lo que representa para su comunidad educativa. Cada intervención en infraestructura escolar que se suma, forma parte de una planificación sostenida que busca garantizar mejores condiciones para el aprendizaje de los entrerrianos, a partir de una gestión responsable de los recursos que se disponen».

La obra tiene un presupuesto oficial de 39.678.129 pesos y un plazo de ejecución de 60 días corridos. El procedimiento administrativo se llevó adelante en las oficinas de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones, donde se presentaron tres empresas oferentes: Schmidt Marcelo Fabián, Constructora Cardenal S.A.S. y Benedetti Miguel Ángel.

El proyecto prevé la intervención de una superficie de 385 metros cuadrados que abarca el nivel inicial, el acceso y una sala del nivel primario. En el sector inicial se retirarán el piso y el contrapiso en el área de acceso y en dos salas; y se construirá una rampa que garantizará la accesibilidad para personas con movilidad reducida.

En tanto, en el nivel primario se realizará la remoción del piso de madera existente y la ejecución de un nuevo contrapiso, mejorando las condiciones de seguridad y funcionalidad de los espacios utilizados diariamente por estudiantes y docentes.