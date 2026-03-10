martes 10 marzo 2026

Concepción del Uruguay: Incertidumbre y tensión en Granja Tres Arroyos ante rumores de quiebra

En Concepción del Uruguay, la situación es crítica para los trabajadores de Granja Tres Arroyos (GTA), la principal productora de pollos del país.

Según se supo, desde la madrugada de este martes 10 de marzo, los empleados están en asamblea ante rumores sobre la posibilidad de la quiebra de la empresa. Denuncian que la empresa solo abonó el 25% del total de los salarios.

Los representantes de los sindicatos de la alimentación y de la carne, Miguel Klenner y Sergio Vereda, respectivamente, han informado que no hay diálogo con la empresa.

Desde marzo de 2024, los trabajadores han estado cobrando sus sueldos en cuotas, llegando a recibir pagos en hasta cinco partes. (03442)

