Concepción del Uruguay: Sujeto que circulaba en moto resultó baleado tras ser interceptado por desconocidos

Según se confirmó a Génesis24, en la tarde de este martes, un joven de 26 años se presentó en la guardia de la Comisaría Segunda tras haber sufrido una lesión de arma de fuego en una de sus extremidades inferiores.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:50 horas en las inmediaciones de la zona trasera del Barrio Ex Fapu. Según el relato inicial, el joven circulaba en su motovehículo cuando fue interceptado por tres sujetos que se desplazaban en dos motocicletas. En ese contexto, se produjo una agresión que culminó con un disparo que rozo la zona de la rodilla derecha de la víctima.

El lesionado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza. La médica de turno confirmó que se trata de lesiones de carácter leve, encontrándose el paciente fuera de peligro.

A medida que avanzaron las actuaciones a fin de determinar las formas y circunstancias en que ocurrieran los hechos, si bien no se descarta ninguna hipótesis no se descarta que el hecho este vinculado a disputas personales de larga data.

Además entre las partes involucradas existen medidas judiciales restrictivas vigentes. Un dato clave que manejan los investigadores es que el propio joven lesionado tiene prohibición de acercamiento a la zona del barrio Ex Fapu, precisamente por los conflictos previos que mantiene con los masculinos señalados en este episodio.

