Colón: Procedimiento en conjunto por infracción a la ley de pesca

En una jornada marcada por la intensificación de los controles preventivos en zonas ribereñas, personal policial logró desarticular una actividad de pesca irregular en las inmediaciones de «La Calera».

Según se confirmó a Génesis24, el procedimiento desarrollado durante las primeras horas de hoy, fue el resultado de una coordinación estratégica entre la Brigada de Abigeato Colón, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales, personal de las dependencias de Comisaría La Picada y Comisaría Liebig.

La convergencia de estas unidades permitió un accionar efectivo en el sector del Barrio El Colorado, donde se identificó a un masculino el cual se encontraba en campamentos asentados en la zona.

Al momento de la inspección, los uniformados pudieron determinar que el individuo no solo carecía de la licencia habilitante para la actividad, sino que además empleaba métodos de captura altamente nocivos para la fauna íctica:

Se procedió al formal secuestro de una malla cuyas dimensiones resultan violatorias de la normativa legal vigente, además se las piezas halladas que no alcanzaban las medidas mínimas exigidas por ley, lo que motivó su inmediato decomiso.

Ante el escenario descripto, se procedió a dar inicio a las actuaciones de rigor, formalizando un expediente por la supuesta infracción a la Ley Provincial de Pesca.

