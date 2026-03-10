martes 10 marzo 2026

Caseros: Convocatoria para el elenco estable de teatro adolescente

Se convoca a preadolescentes y adolescentes a partir de los 11 años a sumarse a las clases del Elenco Estable Municipal de Teatro Adolescente de Caseros, las cuales se desarrollan los días martes a las 18:30 horas en el Centro Cultural “Margarita Thea” bajo la dirección de Moira Zaffaroni.

Este martes 10 de marzo será la primera clase de este 2026, por tal motivo los interesados pueden acercarse a presenciar y participar de la misma.

También, pueden inscribirse en Mesa de Entrada de la Municipalidad de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas.

