Caseros: Vencimientos de marzo en caja municipal

VENCIMIENTOS DE MARZO EN CAJA MUNICIPAL

Hasta este martes 10 de marzo se encuentran al cobro en Caja Municipal los Terrenos de Viviendas Municipales y la Tasa General Inmobiliaria (TGI) (2° Anticipo).

En relación a la TGI, se informa que, según el Artículo 8° de la Ordenanza Impositiva Nº427, los contribuyentes que perciben una jubilación mínima, poseedores de una sola partida como vivienda particular, y que no puedan cumplir con el pago de la TGI (siempre que la misma supere ocho veces la tasa mínima), pueden presentarse ante el HCD para considerar una quita o condonación de su deuda, supeditado a las condiciones socioeconómicas (no se aplica a terrenos baldíos).

Los días y horarios de Caja Municipal son: lunes a viernes de 7:30 a 12:00 horas. También se recuerda que se encuentra habilitado el pago electrónico de la TGI a través de Home Banking o cajero automático.

INSCRIPCIÓN PARA ACCEDER A LA ENTREGA DE CASCOS HOMOLOGADOS

El Juzgado de Faltas de Caseros informa que del lunes 9 al viernes 13 de marzo estará abierta la inscripción para acceder a la entrega de Cascos Homologados, en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional del Observatorio Vial.

Esta primera entrega estará destinada a conductores de motovehículos que se trasladen en el mismo por motivos laborales y/o estudio.

Los interesados en inscribirse podrán hacerlo en las Oficinas del Juzgado de Faltas (Calles 4 y 13) a partir del lunes 9 de marzo de 7:00 a 13:00 horas.

Dicha iniciativa, en conjunto con el Área de Seguridad Ciudadana, se da en el marco de la normativa vigente en materia de tránsito y seguridad vial, ya que la Ley Nacional de Tránsito N°24.449 establece en su Artículo 40° que para circular es obligatorio el uso de casco normalizado por parte de conductores y acompañantes de motocicletas y ciclomotores.

Objetivos

Los objetivos de esta campaña son:

• Incrementar el porcentaje de motociclistas que utilizan casco homologado en la localidad.

• Reducir el riesgo de siniestros viales.

• Promover la cultura de prevención y responsabilidad en la circulación.

• Priorizar la asistencia a sectores con vulnerabilidad socioeconómica que utilicen la motocicleta como medio de traslado hacia el trabajo o estudio.

• Complementar las acciones de control y educación vial desarrolladas por el Área de Seguridad Ciudadana.

• Generar un registro local de conductores que puedan ser beneficiarios para futuras campañas en materia de tránsito y seguridad.

