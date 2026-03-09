Concepción del Uruguay: Debía presentarse en juicio oral por causa de abuso, pero se dio a la fuga

El juicio oral por una causa de abuso sexual que se desarrollaba en los Tribunales de Concepción del Uruguay, con Tribunal a cargo del vocal de Cámara, doctor Mariano Martínez, fue pasado a cuarto intermedio sin fecha.

Esto se debe a la desaparición del imputado (representado por el doctor Ernesto Figún), quien ahora es buscado con orden de captura por la causa de grave hecho ocurrido en la vivienda de calle Antártida Argentina al 500 (frente al parque La Loba), donde fuera baleado un hombre en el pecho.

Por su parte, también el juez Mariano Martínez ordenó la detención del imputado al no presentarse a la audiencia, que quedó supeditada cuando debían desarrollarse los alegatos de cierre, ya que el juicio se inició la pasada semana.

Respecto al prófugo, se debe recordar que habría actuado en complicidad con quien hoy está detenido a disposición del fiscal Eduardo Santo, tratándose de un sujeto de apellido Caseres.

Crédito: 03442

