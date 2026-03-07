Todo listo para Expoagro 2026: la agenda completa de actividades en el stand de Entre Ríos

Empresas, industrias y prestadores de servicios darán el presente con acciones de promoción de su trabajo; y en ese marco se suman actividades especiales como la presentación del Registro Digital de Operadores de Fitosanitarios y el laboratorio regional para identificación de la presencia de chicharrita, plaga que afecta el cultivo de maíz.

Desde la apertura y el jueves se prevé desandar un calendario de charlas a cargo de especialistas. Durante la primera jornada, el ciclo de conferencias en el auditorio del stand arrancará a las 10 de la mañana para abordar experiencias de agroecología extensiva en Entre Ríos. Le seguirá otra sobre yacimiento bioenergético; y al mediodía se hablará sobre intensificación sustentable en monte nativo.

Más tarde se dará cuenta del residuo al activo climático a través del modelo de innovación Tupana RGN. Otro de los tópicos será la ganadería regenerativa; producción, rentabilidad y suelo vivo. Se suma la propuesta para el departamento de Concordia de economía circular; y la experiencia del Potrero de San Lorenzo. El martes concluye con la exposición de las buenas prácticas orientadas a la agricultura sustentable y formas de mitigación de riesgo.

El miércoles las conferencias iniciarán a las 11 horas con las energías renovables como eje; y luego se concretará un conversatorio sobre oportunidades y desafíos comunes en la producción y exportación de citrus, arándanos y pecanes; y la integración agroindustrial frutícola regional en Entre Ríos.

Sobre las 13 horas se dará el encuentro de actores integrantes del sector público y privado de la cadena láctea para la planificación del proyecto de desarrollo del Laboratorio Entrerriano de Calidad de Leche. Y le seguirá el abordaje de la provincia de Entre Ríos, a través del MiradorTec. Y la agenda prevé luego un debate sobre la identificación electrónica en la ganadería argentina: de la obligación a la oportunidad. El cierre está previsto para tratar la tokenización como un puente al financiamiento global.

Propuestas de financiamiento se tratarán en la apertura del jueves y de inmediato se dará cuenta del Régimen de Incentivo de Nuevas Inversiones de la provincia. Las proyecciones de la producción agrícola serán tema de conversación, ensambladas con la transformación digital de la Red Meteorológica en Entre Ríos. La agenda sigue con el abordaje de la competitividad de la industria metalúrgica entrerriana y el sistema de medición de patógenos peligrosos en criaderos intensivos y su cadena de valor. En el stand también se concretará el análisis de las estrategias hidrogeológicas y tecnológicas para optimizar la producción de agua, reducir incertidumbre y proteger el acuífero. Sobre el cierre se dará cuenta de la Inteligencia aplicada a los agronegocios y los agroecosistemas integrados maximizando rindes con huella mínima.

Entre las firmas que participarán en el stand de Entre Ríos se encuentran Stylo Camión, plataforma logística para camiones; remolques y construcciones modulares Gross; Kyas, servicios de biotraza para ganadería; Bioenergía Vich SA -generación de energía renovable a partir de biomasa-; y Tierra Viva Agroecología -asesoramiento en producción agroecológica y regenerativa.

Asimismo, darán el presente Agrobarroso, soluciones productivas basadas en Bosque Nativo; Menter SAS, tokenización de activos reales; Apykap, sembradoras y pulverizadoras a 12 volts para vehículos; Grupo Omega -servicios de control de plagas para la agroindustria-; el Banco Entre Ríos; Turismo de la provincia, el Instituto Portuario y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro.

Formarán parte del pabellón también Veterinaria Hernández, servicios y productos profesionales veterinarios; Organiz Agropecuaria, generación de información mediante investigación de procesos productivos; VZ Ingeniería -sistema de determinación de contaminación microbiológica para actividades críticas Nano Test Bio-; equipamientos para la industria alimenticia Tecnoar SRL; sistemas de aspiración de polvo para plantas de cereales y derivados Seinagro; Flotapp, sistema de Gestión de flotas de máquinas agrícolas y camiones.

A su vez, la oferta se completará con Geosk, servicios geológicos, hidrogeológicos y ambientales; Gexplo, servicios y soluciones para ambiente, agua, minería y canteras; Tornería Sesa -fabricación de repuestos para máquinas extrusoras de soja y girasol-; y Metalúrgica San Nicolás, fabricación de Noria Reales Sin fines y montajes metalmecánicos.