La Policía descubre pesca y caza clandestina en distintos puntos de la provincia

En un trabajo conjunto entre la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, Jefatura Departamental Colón y la Dirección Fiscalización y Recursos Naturales, se rescataron animales silvestres, aves autóctonas y se secuestraron aires comprimido, tramperas y jaulas en un procedimiento que se hizo en una vivienda de Colón.

A su vez, se realizó un operativo con pesca clandestina en Zárate cuando la Prefectura Villa Paranacito interceptó un camión térmico que transportaba pescados. Tras el control, se advierte que la carga superaba la registrada en la guía presentada por el chofer del rodado.

De los 600 kilos indicados en la guía se comprobó que la carga ascendía a los 8000 kilos de sábalos con destino a un frigorífico de Victoria. Se sumó que el camión tampoco tenía habilitación de Senasa.