Concepción del Uruguay: Tras persecución, recuperan moto denunciada como robada

Según se confirmó a Génesis24, en la madrugada de este sábado, personal del Comando Radioeléctrico logró recuperar un motovehículo que tenía pedido de secuestro vigente, tras una breve persecución que culminó con la demora de dos adolescentes.

Alrededor de las 03:15 horas, efectivos policiales que patrullaban la zona de Artigas y Cochabamba divisaron a dos jóvenes circulando en una motocicleta Honda Wave de color rojo sin chapa patente. Al notar la presencia del móvil policial, los ocupantes emprendieron una veloz fuga, iniciándose un seguimiento controlado.

La misma se extendió por algunas cuadras hasta que, en la intersección de Lucilo López y Tibiletti, los sospechosos abandonaron el rodado e intentaron escapar a pie, siendo rápidamente interceptados y reducidos por los uniformados.

Al verificar los números de motor y cuadro mediante el sistema del DNRPA, se confirmó que la motocicleta tenía un pedido de secuestro activo desde el pasado 5 de febrero.

Los demorados resultaron ser dos menores de 16 años. La Fiscal Auxiliar en turno, Dra. Denisse Caraballo, dispuso el secuestro del motovehículo y el traslado de los jóvenes a la Comisaría del Menor y la Familia para los trámites de rigor y posterior entrega a sus progenitores.

En el lugar trabajaron peritos de la División Policía Científica y el Perito Verificador para formalizar la restitución del bien a su legítima propietaria.

