Colón: Allanamiento con secuestro por infracción a la  ley provincial de caza

En la jornada de la fecha, personal de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales – Brigada Colón, en conjunto con efectivos de la Jefatura Departamental Colón y personal de Fiscalización de Recursos Naturales de la Provincia, en el marco de infracción a la Ley Provincial de Caza N° 4.841, llevó adelante un procedimiento de allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada en calle Salta al 300 de Colón.

La medida fue dispuesta por autoridad Judicial competente, notificándose en el lugar a una mujer mayor de edad.

Según se confirmó a Génesis24, como resultado del procedimiento, el mismo arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de fauna silvestre, aves autóctonas, elementos utilizados para la captura y cautiverio de animales, restos de fauna silvestre y distintos elementos vinculados a la actividad investigada, entre ellos armas de aire y gas comprimido, municiones y otros elementos relacionados.

Asimismo, personal de Fiscalización de Recursos Naturales de la Provincia labró el acta correspondiente, iniciándose las actuaciones administrativas pertinentes conforme a la normativa vigente.

