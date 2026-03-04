Asistencia de Bomberos de Colón en accidente sobre Panamericana

Personal de Bomberos Voluntarios de Colón protagonizó una destacada intervención este domingo mientras se trasladaba hacia Buenos Aires en comisión de servicio para realizar gestiones vinculadas a proyectos institucionales próximos a culminar.

Según se informó oficialmente, dos móviles de la institución circulaban por la Ruta Panamericana cuando el Móvil 35 advirtió una columna de humo y polvo que comenzaba a generar una repentina congestión del tránsito. Ante la situación, el personal logró abrirse paso y constató que un vehículo había perdido el control, volcando tras impactar contra el guardarraíl y una columna de la autopista.

De inmediato, los bomberos procedieron a asistir a las personas involucradas en el siniestro: se revisó a un hombre mayor y se ayudó a descender del rodado a una mujer, a quien se contuvo y asistió hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron al lugar efectivos de Bomberos y ambulancias de Campana, quienes se hicieron cargo de la situación y continuaron con el operativo correspondiente.

Desde la institución destacaron el profesionalismo y la rápida reacción del personal, que actuó de manera solidaria aun encontrándose fuera de su jurisdicción y en cumplimiento de tareas administrativas.

Una vez más, el compromiso y la vocación de servicio de los bomberos colonenses quedaron en evidencia, brindando asistencia inmediata ante una emergencia vial en plena autopista. Pato Becerra

