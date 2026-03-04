Mujer Activa: un espacio para fortalecer la autonomía y los derechos de las entrerrianas

El Gobierno de Entre Ríos impulsa la tercera edición de este evento que busca visibilizar el rol social y económico de la mujer, con foco en la prevención de la violencia. La Cámara de Diputados adhiere a la propuesta mediante una edición en formato radio streaming producida por Diputados Medios. Inicialmente previsto en fecha cercana al 8M o Día Internacional de la Mujer, por razones climáticas fue reprogramado para el viernes 17 de abril a partir de las 19, en La Vieja Usina, en Paraná.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Mujeres, dependiente de la Secretaría de Políticas del Cuidado, en conjunto con la Dirección General de Economía Social y Políticas Comunitarias de la Secretaría de Gestión Social de la provincia, organiza la tercera edición de Mujer Activa en el marco del Mes de la Mujer. La coordinadora del área de Violencia de Género de la Dirección de Mujeres, Paola Vidal, destacó que esta jornada tiene como fin principal “poner en valor el rol de las ciudadanas en la vida pública y económica”. El evento ofrecerá un espacio concreto de participación por el que el Estado provincial busca transformar los discursos sobre igualdad en oportunidades reales para todas.

La grilla de la propuesta incluye una feria con más de 26 emprendedoras, muchas de ellas integrantes de la marca Manos Entrerrianas -marca del Ministerio de Desarrollo Humano que busca fortalecer las capacidades comerciales de distintos emprendimientos de la provincia-, junto a un patio gastronómico e intervenciones artísticas de grupos de mujeres. Esta iniciativa fomenta la autonomía económica, factor que Vidal señala como “indispensable para que las mujeres logren salir de los ciclos de violencia”. De este modo, la actividad combinará el disfrute cultural con el fortalecimiento de herramientas para la independencia financiera.

Durante la jornada diversos organismos provinciales brindarán información y asesoramiento sobre políticas de cuidado, salud y prevención de trata. Entre las novedades se destaca la presentación del Punto Móvil Mujer, una unidad que recorrerá el interior provincial con un equipo interdisciplinario de asistencia, conformado por abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales. Este dispositivo garantiza el acceso a la contención y el asesoramiento legal en aquellas localidades que no cuentan con áreas específicas de atención.

El encuentro tendrá lugar el viernes 17 de abril, de 19:00 a 23:00, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina, ubicado en calle Gregoria Matorras de San Martín 861, en Paraná. Por último, la coordinadora del evento subrayó “la importancia del trabajo en red y el acompañamiento institucional para consolidar un camino de reivindicación de derechos” que aún tiene importantes desafíos por delante.

