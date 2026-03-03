martes 3 marzo 2026

Se incendió el depósito de un supermercado

Las llamas salían por los techos de la estructura y generan gran preocupación de los vecinos. Trabajaron bomberos zapadores, voluntarios y policías.

Un incendio se registró en un depósito de un supermercado en Concordia. El hecho ocurrió en calle Ituzaingó al 600, alrededor de las 00:30 de este martes.

Los vecinos fueron los primeros en alertar sobre el fuego, que se intensificó rápidamente y provocó explosiones en el interior del depósito.

Bomberos Zapadores y Voluntarios trabajaron para controlar las llamas y evitar que se propagara al supermercado que es la casa central.

La Policía de Concordia asistió al sereno del lugar y abrió una de las puertas del depósito.

