Se incendió el depósito de un supermercado

Un incendio se registró en un depósito de un supermercado en Concordia. El hecho ocurrió en calle Ituzaingó al 600, alrededor de las 00:30 de este martes.

Los vecinos fueron los primeros en alertar sobre el fuego, que se intensificó rápidamente y provocó explosiones en el interior del depósito.

Bomberos Zapadores y Voluntarios trabajaron para controlar las llamas y evitar que se propagara al supermercado que es la casa central.

La Policía de Concordia asistió al sereno del lugar y abrió una de las puertas del depósito.

