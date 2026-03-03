Extienden hasta la tarde el alerta amarillo por tormentas en Entre Ríos: rige en 10 departamentos

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informó que este martes continúan las inestabilidades en Entre Ríos. El alerta amarillo se extendió hasta horas de la tarde en 10 departamentos del centro y norte provincial.

La advertencia incluye a los siguientes departamentos: Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador. Hacia la noche cesa el alerta y se prevé una menor nubosidad.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h.

Asimismo, el SMN indica que se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

