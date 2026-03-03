Concepción del Uruguay: Secuestran moto que fuera robada el día anterior

Según se confirmó a Génesis24, en la tarde de ayer, personal de la División Policía Científica logró recuperar un motovehículo que había sido denunciado como robado el día anterior. El hallazgo se produjo gracias al aviso de un vecino.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 18:00 horas en las inmediaciones del predio del ex Hospital Urquiza. Un hombre de 58 años, alertó sobre la parecencia en el barrio 48 viviendas la presencia de una motocicleta abandonada frente a su domicilio.

Al inspeccionar el rodado, una Honda Wave de 110 cc, los efectivos constataron que no tenía el dominio colocado, presentaba el tambor de encendido forzado y le faltaban varias piezas de su estructura plástica (cachas).

Tras verificar los números de motor y cuadro, se confirmó que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo desde el domingo 1 de marzo. Por lo que el rodado fue secuestrado y posteriormente será entregado a su legítima propietaria.

Comparte esto: Twitter

Facebook

