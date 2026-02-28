Auto chocó con camión en Ruta 11: dos personas fueron rescatadas

El fuerte choque ocurrió a la altura del kilómetro 126 de la ruta 11, en inmediaciones del distrito Laguna del Pescad, cerca de Victoria. Dos ocupantes del auto quedaron atrapados y debieron ser rescatados por bomberos antes de ser trasladados al hospital.
Un auto chocó con un camión en Ruta 11 y dos personas fueron rescatadas tras quedar atrapadas en el vehículo de menor porte.
El siniestro ocurrió en la noche de viernes en el kilómetro 126 de la ruta provincial Nº 11, en inmediaciones del distrito Laguna del Pescado, y demandó la intervención de bomberos y personal de salud.
Según se informó, el aviso ingresó a la sala del 911, que alertó sobre una colisión entre un automóvil y camión en la zona mencionada. De inmediato, dos dotaciones se dirigieron al lugar y comenzaron las tareas de rescate.
Trabajo de bomberos y traslado de heridos
Al arribar al sitio del accidente, los equipos constataron que en el vehículo de menor porte había personas atrapadas entre los hierros retorcidos. Los bomberos trabajaron para liberar a dos personas, que posteriormente fueron asistidas por personal sanitario.
Los heridos fueron trasladados a un nosocomio local para su atención. De acuerdo a la información preliminar, presentaban fracturas múltiples, aunque en primera instancia se encontraban fuera de peligro.
El automóvil involucrado fue un Ford Fiesta, conducido por u
n hombre que viajaba acompañado por dos mujeres. Los tres ocupantes eran oriundos de la provincia de Buenos Aires
Las causas del siniestro eran materia de investigación y no se habían brindado detalles oficiales sobre la mecánica del choque. En el lugar trabajaron además efectivos policiales para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes. (Elonce)