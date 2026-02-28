sábado 28 febrero 2026

Hallaron en otra provincia a una mujer que era buscada en una ciudad entrerriana

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná había solicitado, el pasado miércoles, la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Mariela, de 52 años; quien el martes a la madrugada se había retirado de su hogar en calle Jorge Newbery de Paraná.

Este viernes se confirmó que fue hallada en Buenos Aires.

Según indicaron desde el organismo, dependiente del Poder Judicial entrerriano, “la señora M. R. H., ha sido localizada en la provincia de Buenos Aires”. No dieron detalles sobre su estado.
Luego de que sus familiares pidieran colaboración en redes sociales, algunas personas habían afirmado haberla visto haciendo dedo en la ruta, con un cartel que decía “Buenos Aires”. (Elonce)

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

Portal Multimedia Líder en Noticias

Más de 30 años marcando la diferencia

Contáctenos: info@genesishd.net

SÍGUENOS EN REDES

LRM774 Génesis Multimedia © 1991