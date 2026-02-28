Hallaron en otra provincia a una mujer que era buscada en una ciudad entrerriana

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná había solicitado, el pasado miércoles, la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Mariela, de 52 años; quien el martes a la madrugada se había retirado de su hogar en calle Jorge Newbery de Paraná.

Este viernes se confirmó que fue hallada en Buenos Aires.