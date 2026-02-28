Colón: Amplían el pedido de informe sobre el viaje a Brasil de Walser y solicitan la historia clínica de su esposa

Concejales de la oposición presentaron este viernes una ampliación al pedido de informe por el accidente protagonizado por el intendente José Luis Walser y su familia en Brasil, el 9 de diciembre último.

“Del análisis de la información y documentación presentada surgen respuestas parciales, remisiones a antecedentes ya obrantes en este Concejo y omisiones respecto de información concreta solicitada oportunamente”, dicen el escrito que lleva la firma de Carlos Leonardi, Patricia Irigoy, Martín Medina (bloque 17 de Octubre) y Hermes Roy Liberman (bloque La Libertad Avanza).

Como primer punto, según informó El Entre Ríos, señalan que “no resulta clara la función que desempeña el señor Jaber Maher en el Tribunal de Cuentas de Río Grande do Sul”.

“Conforme surge de la respuesta al pedido de informe, se menciona una invitación verbal realizada por el señor Jaber Maher al señor Intendente Municipal, José Luis Walser, para asistir al acto de cambio de autoridades del Tribunal de Cuentas de Río Grande do Sul, sin que se aclare en carácter de qué función o representación habría efectuado dicha invitación”, señalaron.

A raíz de esto, solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal que remita “el soporte digital de los correos electrónicos recibidos y enviados al Prefecto de Barra do Quaraí” y “de los correos electrónicos enviados y recibidos de la organización del evento que llevo a cabo en el Tribunal de Cuentas del Estado de Rio Grande Do Sul el 10/12/2025, a través de los cuales se invitó al señor José Luis Walser a participar del cambio de autoridades del mencionado tribunal”.

“Que informe de manera precisa y circunstanciada qué relación o vinculación existió entre el Prefecto de Barra do Quaraí y el acto de cambio de autoridades celebrado en el Tribunal de Cuentas del Estado de Rio Grande do Sul el día 10 de diciembre de 2025, indicando el carácter en que habría participado y los motivos de dicha intervención”, agregan.

Ocupantes del vehículo

El segundo punto tiene que ver con los ocupantes del vehículo y la salud de la esposa y secretaria privada del intendente Gimena Bordet.

“Hemos recibido inquietudes de los vecinos y profesionales de la salud indicando que la rápida recuperación de la señora Gimena Bordet, no se condice con el cuadro clínico que informó el intendente y su equipo médico en la redes sociales y que siendo una cuestión relacionado a una funcionaria pública, resulta de interés poder aclarar esos aspectos y de esa forma evitar especulaciones”, cuestionaron.

“La transparencia en la gestión pública no debe limitarse a una declaración de principios, sino que debe materializarse en actos concretos de colaboración institucional y acceso efectivo a la información”, indican.

Piden al Ejecutivo “el listado completo de las personas que viajaban en el vehículo oficial propiedad de la Municipalidad de Colón al momento del hecho”.

También “que informe los costos derivados del traslado de la menor Juana Walser desde la República Federativa del Brasil hasta la ciudad de Colón, acompañando la correspondiente documentación respaldatoria”.

Finalmente, le solicitan “que remita copia de la historia clínica de la señora Gimena Bordet”.

Ahora