Intensifican el control en los accesos estratégicos de Entre Ríos

Estos operativos forman parte de las directivas impartidas por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, orientadas a fortalecer la presencia policial y control en todas las rutas y pasos fronterizos entrerrianos.

En el puesto de control vial Paso Cerrito, personal policial detuvo la marcha de una camioneta Renault Duster Oroch que circulaba desde Montecarlo (Misiones) con destino a Pilar (Buenos Aires).

Tras la inspección del vehículo, ocupado por un hombre y una mujer mayores de edad, se descubrió un cargamento oculto de 98 teléfonos celulares de las marcas Samsung y Redmi, sin la documentación que avale su ingreso legal al país.

Por disposición del juez federal de Concordia, Hernán Viri, se procedió al secuestro de la totalidad de la mercadería y del vehículo. El valor de lo incautado se estima en 30.000.000 (treinta millones) de pesos. Las actuaciones quedaron a cargo de la Secretaría Penal del Dr. Berdgolt.

Por otra parte, en el puesto de Paso Telégrafo, se detectó una grave infracción sanitaria durante el control de dos transportes de carga. Los vehículos, pertenecientes a la empresa Rincón de Corrientes S.A., trasladaban un total de 400 bovinos desde la provincia de Corrientes hacia Buenos Aires.

Durante la verificación realizada por los agentes viales, se constató la presencia de garrapatas en los animales, lo que representa un riesgo para el estatus sanitario de la región.

De inmediato, se dio intervención al personal de SENASA y FUCOFA, quienes labraron las actas de infracción correspondientes antes de permitir que la carga continúe bajo estricto seguimiento a su destino final.