Las Buenas Prácticas Lecheras suman valor a los tambos entrerrianos

«Las buenas prácticas surgen por un requerimiento del consumidor que pide alimentarse con productos que le garanticen calidad e inocuidad; y en el campo ayudan muchísimo a organizar, ordenar y simplificar las tareas del tambo», dijo el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo al dar cuenta del plan que ya tiene 50 establecimientos adheridos y cuenta con el acompañamiento y compromiso de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), el Consejo Federal de Inversiones (CFI), organizaciones de productores y entidades de extensión y transferencia de Tecnología, como el INTA.

Bernaudo puso en valor la integración en la tarea al sentenciar: «Agradecemos la participación de todos y especialmente al CFI y la UNER por la confianza y el entusiasmo que mostraron en este proyecto. El diseño del mismo fue posible gracias a la participación de distintos actores, con el objetivo central de mejorar la situación del productor lechero. Asimismo, la mejora en la productividad y calidad de la leche entrerriana va a ir de la mano de un crecimiento de la cadena productiva lechera, desde el tambo a la industria».

«Estos primeros 50 tambos alcanzados por el programa BPL no son un número menor: son entre el 7 y 8% de los tambos de Entre Ríos; y los mismos a su vez están inscriptos en Sistema Integrado de Gestión de la Lechería Argentina (Siglea). Esta cadena de mejoras se logra a través de medidas prácticas y sencillas, pero que tienen un alto impacto», explicó el titular de la cartera de Desarrollo Económico.

Al dar cuenta del primer tramo del programa ya transitado, se subrayó que los 50 tambos de la provincia fueron visitados por auditores, quienes generaron diagnósticos tanto individuales como en general para generar un plan de mejoras.

Por su parte, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de la UNER, Gabriel Gentiletti, expresó: «Desde la universidad, consideramos que se conformó un grupo virtuoso, donde interactúa el Gobierno provincial, el sector lácteo y el ecosistema educativo científico-tecnológico. A lo largo de la jornada de hoy veremos reflejados los frutos de esta interacción, y nos comprometemos a continuar participando activamente de este programa».

El director provincial de Producción Animal, Martín Sieber, sostuvo: «Cuando iniciamos la gestión en diciembre de 2023, concordamos con Horacio Jaureguiberry en la necesidad de pensar un programa de Buenas Prácticas Lecheras. Afortunadamente, pudimos contar con el apoyo de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) a través de un fondo del Banco Interamericano de Desarrollo. Comenzamos con un plan piloto en el departamento Colón, con un grupo de cuatro tambos, el cual nos alcanzó para demostrar el potencial transformador de la realidad de este programa»

Participaron de la actividad, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, Raúl Boc-Ho; su par de Industria, Catriel Tonutti; Matias Ginsberg y Javier Estapé, del CFI; la directora del Instituto de Control de Alimentación y Bromatología (ICAB), Karina Meier; la coordinadora del Programa de Desarrollo e Integración de la región de Salto Grande (UEP), Liliana Lukasch. Asimismo, estuvieron presentes el rector de la UNER, Andrés Sabella; el director del Centro Regional Entre Ríos del INTA, Jorge Gvozdenovich; y el coordinador de la Unidad Operadora Provincial del CFI, Guillermo Gorskin.