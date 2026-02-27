Tiempo en Entre Ríos: este sábado suben las temperaturas y vuelven los días de calor

El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- anuncia un sábado con cielo mayormente nublado en la provincia. Se pronostica que el fin de semana volverá el calor a Entre Ríos, con máximas que superarán los 30 grados.

Para el domingo se espera que las máximas sigan en ascenso, ubicándose entre los 32°C y 34°C.

Así estará el tiempo este sábado

En Paraná, La Paz, Victoria, Nogoyá y Diamante se espera que la mínima sea de 18 grados y la máxima de 30 grados. En la capital y alrededores se esperan posibles chaparrones durante la madrugada y cielo parcialente nublado el resto de la jornada.

En Concordia, Federal, Federación, Feliciano y San Salvador habrá mínima de 18 grados y máxima de 31 grados. En estas ciudades se anuncia un sábado con cielo parcialmente nublado.

En Gualeguaychú, Gualeguay, Uruguay y Colón por último, se aguarda por un día mayormente nublado. Las temperaturas serán similares a las de las localidades anteriores, con una mínima de 18 grados y una máxima de 31 grados. Ahora