San Justo: Convocatoria presentación de proyectos. Talleres de formación 2026

Se abre la convocatoria para la presentación de proyectos de los talleres propuestos por el municipio, atendiendo las necesidades e intereses de la comunidad.

Continuidad

– Apoyo Escolar – Nivel Primario

– Apoyo Escolar – Nivel Secundario (Matemática)

– Arte para Niños/as

– Cocineritos

– Costura Básica

– Tejido al Crochet

– Música y Canto

– Patín Artístico

– Danzas Folklóricas

– Ritmos Latinos Kids

– Ritmos Latinos Adultos

Nueva propuesta

– Pastelería (modalidad cuatrimestral: marzo a junio)

Bases y requisitos:

Solicitar al 3442-458705 o en Mesa de Entrada del Municipio.

Horario de atención:

Lunes a viernes, de 06:30 a 12:30 horas.

