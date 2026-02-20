viernes 20 febrero 2026

San Justo: Convocatoria presentación de proyectos. Talleres de formación 2026

Se abre la convocatoria para la presentación de proyectos de los talleres propuestos por el municipio, atendiendo las necesidades e intereses de la comunidad.
🔸Continuidad🔸
– Apoyo Escolar – Nivel Primario
– Apoyo Escolar – Nivel Secundario (Matemática)
– Arte para Niños/as
– Cocineritos
– Costura Básica
– Tejido al Crochet
– Música y Canto
– Patín Artístico
– Danzas Folklóricas
– Ritmos Latinos Kids
– Ritmos Latinos Adultos
🔹Nueva propuesta🔹
– Pastelería (modalidad cuatrimestral: marzo a junio)
📄 Bases y requisitos:
Solicitar al 3442-458705 o en Mesa de Entrada del Municipio.
🕘 Horario de atención:
Lunes a viernes, de 06:30 a 12:30 horas.
