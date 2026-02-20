Ruta 23: Un auto cayó a un arroyo y cuatro personas debieron ser rescatadas

Un automóvil Renault 12 en el que se trasladaban cuatro personas despistó y terminó dentro de la boca de un entubado por donde pasa un curso de agua.

El hecho ocurrió sobre la Ruta 23, a pocos metros de su intersección con la Ruta 130 cerca de Villa Elisa.

En el vehículo viajaban un hombre de 52 años, domiciliado en Colonia Sajaroff (departamento Villaguay), quien conducía el rodado, y tres acompañantes oriundos de Hocker: dos mujeres de 26 y 47 años y una menor de edad.

Bomberos trabajaron intensamente para rescatar a los ocupantes, quienes afortunadamente se encontrarían fuera de peligro. Ahora

