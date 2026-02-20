Fregonese destacó la necesidad de modernizar las leyes laborales para adaptarlas a la realidad actual

La diputada nacional por Entre Ríos habló en Radio Diputados sobre la reciente media sanción legislativa del proyecto que “ofrece herramientas para transparentar los vínculos entre empleadores y trabajadores en un contexto de cambio permanente”

La reforma laboral fue el centro de atención en la agenda pública por el tratamiento de un proyecto de ley que incide sobre la generación de empleo y el vínculo entre trabajadores y empleadores. Una de las representantes de Entre Ríos ante el Congreso de la Nación, Alicia Fregonese, calificó la jornada parlamentaria como extensa y compleja debido a la sensibilidad y alcances de la temática tratada. La legisladora comparó la tensión vivida fuera del recinto con episodios históricos de protesta y señaló que la normativa vigente requiere una actualización urgente. Según su visión, el esquema legal actual posee “parches que no responden a la evolución de las diversas formas de empleo que existen hoy en día”.

La diputada subrayó la importancia de la labor legislativa en la modificación de artículos sensibles, con especial énfasis en las licencias parentales. Según dijo, es “vital que tanto padres como madres cuenten con flexibilidad para el cuidado de sus hijos y familiares. Este tipo de reformas busca romper barreras históricas y fomentar un diálogo más fluido que permita el intercambio de responsabilidades dentro del núcleo familiar”, expresó.

En relación con los desafíos del futuro, la legisladora mencionó que el avance de la inteligencia artificial y el auge del trabajo remoto obligan a revisiones periódicas de la ley. En el mismo sentido, manifestó que “el cumplimiento de horarios rígidos no garantiza la efectividad laboral y la flexibilidad resulta clave para la productividad”. Además, sostuvo que “la nueva legislación pretende otorgar transparencia a los acuerdos entre las partes para reducir los conflictos legales”.

Finalmente, vinculó los alcances de esta reforma con el énfasis puesto por el gobernador Rogelio Frigerio para la generación de puestos de trabajo en Entre Ríos y remarcó que la norma por sí sola no eliminará la informalidad, sino que debe complementarse con una reforma tributaria profunda. Finalmente, concluyó que estos incentivos a la formalización representan un primer paso indispensable para el crecimiento económico de la provincia y el país.

